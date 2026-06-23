Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Özgür Özel CHP'nin haftalık grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Zor zamanlardan geçiyoruz ama baskıya, zorbalığa ve karanlığa teslim olmuyoruz. Hep beraber adım adım kararlılıklara ilerliyoruz. Konunun parti içi mesele olmadığını, Saray iradesiyle seçme ve seçilme hakkı olduğunu, milletin değişim umudunun karşısında duranlarla milletin kendi iradesi arasında olduğunu hep söyledim.

Geçen hafta 74 il başkanımız, 81 ilden gelen delege imzalarını butlan yönetiminde olan Genel Merkez'e götürdüler. 1004 delegemizin iradelerini gösteren ıslak imzaları götürdüler. İstanbul delegesi hariç 833 imza verildi.

Tedbir kararı var, bu kurultayı yapamayız gibi kamuoyunun tahammül edemediği, partililerimizin tahammül edemediği zorlular çıkarmak esas niyetin kurultay yapmak olmadığını açıkça ortaya koymaktadır.

Buradan o imzalarla birlikte koca bir dosya teslim ettik. O dosyada 34 profesör ve doçentin imzasının bulunduğu bir metin yayınlandı. bu metinde tedbir kararının kurultaya engel olmadığı belirtildi.

AYRINTILAR GELECEK