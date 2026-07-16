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Kaynak: AA

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın tutuklu bulunan ABD vatandaşını serbest bıraktığını duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından İran'da Aralık 2024'ten bu yana tutuklu bulunan bir ABD vatandaşının serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bir ABD vatandaşının eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde İran'da "haksız yere tutuklandığını" öne süren Trump, İran'ın söz konusu kişinin ülkeden ayrılmasına izin verdiğini belirtti.

Trump, "Kendisi şu anda İran’ın dışında güvende ve durumu iyi. Amerika Birleşik Devletleri, İran’ın bu iyi niyet göstergesini takdir ediyor." ifadelerini kullandı.