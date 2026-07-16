Dün gece saatlerinde Reşadiye Mahallesi, Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde bir araç park halindeki kamyonete arkadan çarptıktan sonra olay yerini terk etti. Savrulan kamyonetin çarptığı iki araç daha maddi hasara uğradı.
Kaza sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kaza anı ise an be an kameraya yansıdı.
Park halindeki kamyonete çarpıp kaçtı: Kaza kamerada
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Dün gece saatlerinde Reşadiye Mahallesi, Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde bir araç park halindeki kamyonete arkadan çarptıktan sonra olay yerini terk etti. Savrulan kamyonetin çarptığı iki araç daha maddi hasara uğradı.
Tekirdağ'da seyir halindeki bir otomobil, park halindeki kamyonete çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonetin iki araca daha çarpması sonucu zincirleme maddi hasar oluşurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Dün gece saatlerinde Reşadiye Mahallesi, Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde bir araç park halindeki kamyonete arkadan çarptıktan sonra olay yerini terk etti. Savrulan kamyonetin çarptığı iki araç daha maddi hasara uğradı.