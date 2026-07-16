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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin adli işlemleri tamamlandı.

Savcılık ifadelerinin ardından 19 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme, aralarında sanatçı Haluk Levent ile avukat Ece Güner'in de bulunduğu 14 kişinin tutuklanmasına hükmetti.

TUTUKLANAN İSİMLER

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan isimler; Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmus Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeniler, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay oldu.