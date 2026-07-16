Mustafa Kalaycı, Faiz dışı nakit dengesindeki olumlu gelişmelerin maliyenin elini rahatlatacağını belirterek, "Emeklimizin, çalışanın beklentilerini karşılayacak düzenlemeler yapma imkânı da olacak" dedi.

Kalaycı'nın açıklamaları şöyle:

"EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DÜZENLEME YAPMAK ŞART"

Prim maaş dengesi bozulmuş durumda. 30-40 yıl prim ödeyen ile 10 yıl prim ödeyen neredeyse aynı maaşı alır hâle gelmiş. Yani burada bir köklü düzenleme gerekiyor. Prim maaş dengesini sağlayacak şekilde emekli aylıkları arasındaki eşitsizlikler giderilmeli. Maaş artışında bile farklılık var. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları farklı kritere göre, memur emekli aylıkları farklı artırılıyor. Bunların tek bir kritere tabi olması lazım. Ayrıca prim gün sayısında da SSK’lı 7.200 gün prim gününe tabi ama BAĞ-KUR’lu 9.000 prim gününe tabi. Bu konularda bir düzenleme yapılması gerekiyor

"EMEKLİMİZİN ŞARTLARINDA DÜZENLEME YAPMA İMKANI DOĞACAK"

6 Şubat depremleri nedeniyle bütçeye çok büyük bir yük geldiğini, 3 yılda 100 milyar dolara yakın bir maliyetin ortaya çıktığını hatırlatan Kalaycı “Deprem bölgesinde yapılan yatırım harcamaları hemen hemen bitti sayılır. Altı aylık hazine nakit dengesine baktım, geçen yılki altı ayda 1 trilyon 293 milyar iken bu yıl 1 trilyon 57 milyar liraya düşmüş. Faiz dışı nakit dengesine baktığımız zaman geçen yıl 270 milyar faiz dışı açık, nakit açığı varken bu yılın altı ayında faiz dışı 368 milyar fazlamız var. Bu iyi bir gelişme. Yani, maliyenin elini rahatlatacak, bütçe imkânlarını daha elverişli hâle getirecek, bu anlamda da emeklimizin, çalışanın beklentilerini karşılayacak düzenlemeler yapma imkânı da olacak diye görüyoruz” ifadelerini kullandı.