Kaynak: Haber Merkezi

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Yasaklanmış olmasına rağmen, Türkiye'den ihraç edilen biber, kuru incir, domates ve nar için Avrupa Gıda Alarm Sistemi'nden 254 pestisit alarmı verildi. 188'i sınır reddiyle sonuçlandı. 183'ü ciddi risk sınıfına alındı.

EN FAZLA BİLDİRİM BULGARİSTAN’DAN

Türkiye'den Avrupa Birliği'ne gönderilen biberlerde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yasaklı aktif maddeler listesinde yer alan dört farklı pestisit tespit edildi. 2026'da Türkiye kaynaklı ürünlerle ilgili en fazla 60 bildirimle Bulgaristan yaptı. Söz konusu bildirimlerin tamamı sınır reddi niteliği taşıdı. Yani ürünler AB pazarına girmeden geri çevrildi. Bulgaristan'ın yaptığı bildirimlerin 57'si ciddi risk olarak kayda geçti. Türkiye'den gelen taze biberlerle ilgili 25 sınır reddi bildirimi yapıldı. Bunu kuru incir, nar ve domates izledi.

STOKLAR DERHAL TOPLATILMALI

Avrupa Gıda Güvenliği uzmanlarına göre, AB'de ve Türkiye'de yıllar önce yasaklanan pestisitler, ihraç edilen ürünlerde hâlâ tespit edilebiliyor. Uzmanlar, yalnızca yasak kararının alınmasının yeterli olmadığını, piyasadaki stokların etkin şekilde toplatılması ve denetimlerin sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Kapıkule'nin karşısında bulunan AB'nin en yoğun kara sınır kapılarından Kapitan Andreevo'da gıda denetimlerinin bir bölümünün usulsüz yürütüldüğü iddia edildi. Haberde, bazı gıda yüklü TIR'ların laboratuvar analizleri yapılmadan AB'ye giriş yaptığı da öne sürüldü.

BAKANLIĞIN YASAKLI LİSTESİ

AB Komisyonu, gıda ve yemlerdeki kontrollerde tespit edilen güvenlik risklerini, Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Bazı ürünlerde birden fazla pestisit kalıntısı aynı bildirimde kayda geçti. Avusturya'nın Türkiye'den gönderilen asma yaprağıyla ilgili bildiriminde çeşitli yasaklı aktif madde tespit edildi. Fransa ise Türkiye'den gönderilen organik kuru incirde yasaklı madde tespit etti ve bildirim yaptı. Böylece 2026 kontrol kayıtlarında, Bakanlığın yasaklı aktifler listesiyle bire bir eşleşen dokuz madde yer aldı.