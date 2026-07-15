Kaynak: AA

İran'ın başkenti Tahran'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın hedef alındığı dikkat çekici bir görsel çalışma kent meydanına asıldı.

Şehrin en işlek ve sembolik noktalarından biri olan İnkılap Meydanı'ndaki dev afişte, eski İran lideri Ali Hamaney için İmam Humeyni Musalla Camisi’nde gerçekleştirilen törenden kesitlere yer verildi. Tören esnasında alanda bulunan ve vatandaşların üzerini tebeşirle karaladığı siyah renkli beton bariyerler, afişte bir tabut olarak tasarlandı. ABD Başkanı Donald Trump ise temsili olarak bu tabutun içinde yatar vaziyette tasvir edildi.

Söz konusu afişte yer alan tabut görsellerinin üzerinde, doğrudan ABD liderini hedef alan "Biz Trump’ı öldüreceğiz" ve "Trump’a ölüm" yazılı sloganların yer alması dikkat çekti.