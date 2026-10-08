Terafab’ın son günlerde TSMC ile görüşmeye başlaması, Intel’in projedeki rolünün sona erebileceği yorumlarına yol açmıştı. Tan’ın açıklaması ise bu ihtimali şimdilik ortadan kaldırdı. Terafab’ın temelinde Intel teknolojilerinin kullanılmaya devam edeceği belirtiliyor.

Projenin daha önce Intel’in 14A üretim sürecini lisanslamayı ve bazı teknolojilerinden yararlanmayı hedeflediği ortaya çıkmıştı. Projenin merkezinde ise ABD’nin Texas eyaletinde kurulması planlanan büyük bir çip üretim kampüsü yer alıyor. Terafab yöneticilerinin, Intel’in 14A sürecini hedeflenen seviyede sunup sunamayacağına dair endişe duymaya başlaması, TSMC ile temasların kapısını aralamıştı.

TSMC’NİN ROLÜ ALTERNATİF TEKNOLOJİDEN ÇOK TEKNİK DESTEK OLABİLİR

TSMC’nin Terafab’a doğrudan kendi üretim teknolojisini ya da üretim kapasitesini sağlaması şu an için beklenmiyor. Musk’ın açıklamalarına göre tesisin kurulumu ve işletilmesi Terafab ekibi tarafından yürütülecek. TSMC’nin ise ilerleyen süreçte tesisteki kapasitenin bir bölümünü kiralama seçeneği bulunuyor.

Bu nedenle TSMC’nin katkısının, Intel’e alternatif bir üretim teknolojisi sunmaktan çok fabrikanın kurulumu ve işletilmesine yönelik teknik bilgi ve deneyim aktarımı olması bekleniyor.

TÜM ÜRETİM SÜREÇLERİ TEK KAMPÜSTE TOPLANACAK

Terafab’ın en dikkat çekici hedeflerinden biri, çip üretiminin mümkün olduğunca fazla aşamasını tek bir kampüste birleştirmek. Projede mantık çipi üretiminin yanı sıra bellek üretimi, paketleme, test ve maske üretimi gibi süreçlerin de aynı tesiste gerçekleştirilmesi planlanıyor. Günümüzde bu işlemler çoğunlukla farklı tesisler ve şirketler arasında dağıtılıyor.

FABRİKANIN KURULUMU YILLAR ALABİLİR

Böyle bir tesisin sıfırdan kurulması uzun bir süreç gerektiriyor. Yüksek yatırım tek başına tesisin kısa sürede üretime hazır hale gelmesini sağlamıyor. Terafab’ın ASML, Lam Research, KLA Corporation ve Tokyo Electron gibi şirketlerden gelişmiş üretim ekipmanları temin etmesi gerekiyor. Bu şirketlerin en gelişmiş makineleri için TSMC, Samsung ve Intel gibi üreticiler bile yıllar öncesinden sipariş veriyor.

Bu nedenle projenin rekabetçi bir üretim tesisine dönüşmesi, ekipman, hammadde ve tedarik zincirinin oluşturulması sebebiyle yıllar sürebilir. Şimdilik Intel’in projedeki teknolojik rolü devam ediyor. TSMC ile yürütülen görüşmeler ise ortaklığın tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor.