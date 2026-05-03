Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde, Soli Pompeipolis Antik Kenti sınırları içinde yer alan 2,5 dönümlük arazi için 2021 yılında verilen villa inşaatı izni, yapılan yeni kazıların ardından iptal edildi. 2020 yılında hazırlanan ilk raporlarda "taşınmaz kültür varlığına rastlanmadı" denilen aynı alanda, uzmanların genişletilmiş kurtarma kazıları sonucunda paha biçilemez kalıntılar tespit edildi.

8 MEZAR VE GEÇ ANTİK ÇAĞ SU KANALI

2024 yılında titizlikle yürütülen çalışmalarda, daha önce "temiz" raporu verilen parselin aslında dev bir nekropolün parçası olduğu anlaşıldı. Kazılarda 8 adet Roma mezarı, bu mezarların içinden çıkan çok sayıda envanterlik eser ve Geç Antik Çağ’a ait olduğu tahmin edilen muntazam bir su kanalı bulundu. Su kanalının inşaat yapılması planlanan parsele doğru uzanması, tüm projenin seyrini değiştirdi.

İLK RAPORLARDAKİ "EKSİKLİK" İNCELEMEYE ALINDI

Süreç, 2020 yılında Müze Müdürü S.C.B. ve araştırmacı M.D. tarafından hazırlanan "inşaat yapılmasında sakınca yoktur" raporuyla başlamıştı. Ancak Müze Müdür Vekili’nin geçmişteki kazılarda bazı eksiklikler fark etmesi ve Bakanlık muhakkiklerinin devreye girmesiyle 2022'de kazılar genişletildi. Yapılan ikinci incelemeler, ilk sondajların ne kadar yetersiz olduğunu gözler önüne serdi.

ARTIK 1'İNCİ DERECE SİT ALANI

Adana Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu, ortaya çıkan somut kanıtlar üzerine 25 Şubat 2026 tarihinde tarihi bir karar aldı. Daha önce inşaat izni verilen ve villa yapılması beklenen parselin de içinde bulunduğu yaklaşık 20 dönümlük arazi, "Roma Nekropolü" olarak tescil edilerek 1'inci Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edildi. Bu kararla birlikte bölgede her türlü yapılaşma kesin olarak yasaklanmış oldu.