TÜİK verilerine göre, inşaat maliyet endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,15, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 28,33 arttı.

İnşaat maliyetlerinde dikkat çeken artış: Temmuz verileri açıklandı - Resim : 1

Temmuz ayında malzeme endeksi aylık bazda yüzde 1,28, işçilik endeksi yüzde 0,92 yükseldi. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 27,13, işçilik endeksi yüzde 30,51 arttı.

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BİNA İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YÜZDE 28,37 YÜKSELDİ

Bina inşaatı maliyet endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,37 arttı.

İnşaat maliyetlerinde dikkat çeken artış: Temmuz verileri açıklandı - Resim : 3

Bina inşaatı maliyet endeksinde bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,21, işçilik endeksi yüzde 0,86 yükseldi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 27,34, işçilik endeksi yüzde 30,19 arttı.

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BİNA DIŞI YAPILARDA MALİYETLER AYLIK YÜZDE 1,38 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,38, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,19 arttı.

İnşaat maliyetlerinde dikkat çeken artış: Temmuz verileri açıklandı - Resim : 5

Bu grupta bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,49, işçilik endeksi yüzde 1,15 yükseldi.

İnşaat maliyetlerinde dikkat çeken artış: Temmuz verileri açıklandı - Resim : 6

Bir önceki yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 26,50, işçilik endeksi yüzde 31,65 arttı.

İnşaat maliyetlerinde dikkat çeken artış: Temmuz verileri açıklandı - Resim : 7