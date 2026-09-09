MasterChef’te ilk geceden büyük sürpriz: Eleme potasına giren isimler belli oldu

Mavi ve kırmızı takım mutfakta karşı karşıya gelirken gecenin sonunda haftanın 1. ve 2. eleme adayı belli oldu. Peki, 9 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte eleme adayları...

MasterChef'te kaptanlık oyununun ardından oluşturulan yeni takımlar, ilk kez dokunulmazlık için mücadele etti.