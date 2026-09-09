MasterChef Türkiye'de yeni haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesiyle eleme potası şekillenmeye başladı.
MasterChef’te ilk geceden büyük sürpriz: Eleme potasına giren isimler belli oldu
MasterChef Türkiye'de yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu tamamlandı. Peki dokunulmazlığı hangi takım kazandı, hangi adaylar eleme potasına gönderildi? İşte merak edilen soruların yanıtları...Kaynak: Diğer
Mavi ve kırmızı takım mutfakta karşı karşıya gelirken gecenin sonunda haftanın 1. ve 2. eleme adayı belli oldu. Peki, 9 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte eleme adayları...
MasterChef'te kaptanlık oyununun ardından oluşturulan yeni takımlar, ilk kez dokunulmazlık için mücadele etti.
Yarışmayı kaybeden takımda bireysel dokunulmazlık oyunu ve oylama sonucunda iki yarışmacı eleme potasına gönderildi.
DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
İlk dokunulmazlığı Kırmızı takım kazandı.
Bireysel dokunulmazlığı ise Mavi takımdan Bahar aldı.
MASTERCHEF 1. VE 2. ELEME ADAYI
Haftanın 1. ve 2. eleme adayları Mavi takımdan Cansu ve Nilay oldu.