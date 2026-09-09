Yeniçağ Gazetesi
09 Eylül 2026 Çarşamba
İstanbul 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Aktüel MasterChef’te ilk geceden büyük sürpriz: Eleme potasına giren isimler belli oldu

MasterChef’te ilk geceden büyük sürpriz: Eleme potasına giren isimler belli oldu

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu tamamlandı. Peki dokunulmazlığı hangi takım kazandı, hangi adaylar eleme potasına gönderildi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
MasterChef’te ilk geceden büyük sürpriz: Eleme potasına giren isimler belli oldu - Resim: 1

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesiyle eleme potası şekillenmeye başladı.

1 6
MasterChef’te ilk geceden büyük sürpriz: Eleme potasına giren isimler belli oldu - Resim: 2

Mavi ve kırmızı takım mutfakta karşı karşıya gelirken gecenin sonunda haftanın 1. ve 2. eleme adayı belli oldu. Peki, 9 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte eleme adayları...

MasterChef'te kaptanlık oyununun ardından oluşturulan yeni takımlar, ilk kez dokunulmazlık için mücadele etti.

2 6
MasterChef’te ilk geceden büyük sürpriz: Eleme potasına giren isimler belli oldu - Resim: 3

Yarışmayı kaybeden takımda bireysel dokunulmazlık oyunu ve oylama sonucunda iki yarışmacı eleme potasına gönderildi.

3 6
MasterChef’te ilk geceden büyük sürpriz: Eleme potasına giren isimler belli oldu - Resim: 4

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

İlk dokunulmazlığı Kırmızı takım kazandı.

4 6
MasterChef’te ilk geceden büyük sürpriz: Eleme potasına giren isimler belli oldu - Resim: 5

Bireysel dokunulmazlığı ise Mavi takımdan Bahar aldı.

5 6
MasterChef’te ilk geceden büyük sürpriz: Eleme potasına giren isimler belli oldu - Resim: 6

MASTERCHEF 1. VE 2. ELEME ADAYI

Haftanın 1. ve 2. eleme adayları Mavi takımdan Cansu ve Nilay oldu.

6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro