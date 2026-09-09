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İlahiyatçı-yazar İhsan Eliaçık, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Burada sermaye hareketi gördüm." diyen Eliaçık, "Yani pavyonlarda delege satın almalar, ev dağıtmalar, ifadeler, tanıklar, HTS kayıtları, baz istasyonları, şunlar, bunlar görünce ha burada bir hareket olduğu anlaşılıyor. Yani müteahhitler belediyenin etrafını sarmış." ifadelerini kullandı:

Eliaçık sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Onlardan işte çeşitli şekillerde çıkar temin edilmiş ve onunla o sermaye hareketi kurultaya yönelerek orayı ele geçirmeye kalkmış. Yani ben açıkça söylüyorum. CHP'nin 38. kurultayı oluşturulan para gücüyle satın alınmak isteniyor. Kılıçdaroğlu'yla ben 2018'den bu yana hiç görüşmüyorum.

Ha aramızda bir tatsızlık falan olduğundan dolayı ben politik bir kişi değilim yani. Bana bir şey danışırsa söylerim. Hiç kimseyle öyle bir irtibatım yok. Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu olması da beni ilgilendirmiyor. Sermaye hareketi beni ilgilendiriyor. Kim olduğuna bakmam dedim ya az önce. Bakmadım.

"HALA O TRAVMANIN İÇİNDE"

"Kılıçdaroğlu bir haksızlığa uğradı mı sizce?" sorusuna ise Eliaçık şu yanıtı verdi:

Evet, şimdi onu anlatıyorum. Sözü oraya getiriyorum. Bence Kılıçdaroğlu şu anda travma yaşıyor. Ve bu 38. kurultaydaki parayla devrilme travmasını atlatamıyor. Hala o travmanın içinde.