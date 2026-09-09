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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Trpos Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi.

Trpos Ödeme Kuruluşu AŞ hakkında yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlenmiş ve 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Açıklamada, operasyonda 24 şüphelinin yakalandığı, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtilirken, söz konusu suçların şirketin faaliyetleri kapsamında işlendiğinin tespit edilmesi üzerine Trpos Ödeme Kuruluşu AŞ'nin yönetimine, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, soruşturma kapsamında şüphelilere ait 245 banka ve kripto hesabına bloke konulduğu, 18 konut, 14 araç, 16 tarla/bağ, 7 arsa ve 2 ticari gayrimenkul olmak üzere 57 malvarlığına el konulduğu bildirilmişti. El konulan malvarlıklarının toplam piyasa değerinin yaklaşık 247 milyon lira olduğu değerlendirilmişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle, TRPOS Ödeme Kuruluşunun faaliyet izninin iptaline karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde şu ifadelere yer verildi:

"TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin 20/6/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (Kanun) kapsamında 29/9/2023 tarih ve 11506/21105 sayılı Bankamız Kararı ile verilen ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."