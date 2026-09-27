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Kaynak: AA

Gloucestershire Polisinden yapılan resmi açıklamaya göre, ilan edilen acil durum kapsamında Whelford köyündeki bazı evler acilen tahliye edildi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda bir grup erkek "Patlayıcılar Yasası'nı ihlal" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Olay yerine sevk edilen İngiltere ordusuna bağlı uzman bomba imha ekipleri, şüphelilere ait olduğu değerlendirilen bazı araçlarda arama ve incelemelerine devam ediyor.

Tahliye edilen mahalle sakinleri geçici olarak yakındaki bir spor salonuna yerleştirildi. Güvenlik güçleri durumun kontrol altında olduğunu bildirse de bölgedeki güvenlik kordonu varlığını sürdürüyor. Ayrıca İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) bağlı Tehlikeli Bölge Müdahale Ekibi de tedbir amaçlı olarak köye konuşlandırıldı.

ÜSSÜN STRATEJİK ÖNEMİ TARTIŞMA KONUSU

ABD askeri savaş uçakları, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını başlattığı 28 Şubat tarihinden bu yana Fairford Üssü'nü aktif bir operasyonel merkez olarak kullanıyor.

İngiliz hükümeti üssün ABD tarafından tamamen "savunma amaçlı" kullanıldığını vurgularken, Chatham House gibi önde gelen düşünce kuruluşları ve bağımsız askeri analistler, tesisin aynı zamanda "saldırı amaçlı" operasyonlarda da rol oynadığını öne sürüyor. Bölgedeki güvenlik alarmı ve incelemeler sürüyor.