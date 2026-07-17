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İran Devrim Muhafızları, Kuveyt’te bulunan bir ABD üssüne yönelik saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, saldırının İranlı sivillere yönelik eylemlere karşılık olarak düzenlendiği ifade edildi.

HEDEFLER AÇIKLANDI

Açıklamaya göre saldırıda, ABD üssünde bulunan hava savunma gözetleme radarı, silah depoları ve iki adet HIMARS füze sistemi hedef alındı. Ayrıca depolanmış bazı füzelerin de vurulduğu belirtildi.

“BÜYÜK YANGIN ÇIKTI”

İran tarafından yapılan açıklamada, saldırıların ardından üs içerisinde büyük bir yangın çıktığı ve ciddi hasar meydana geldiği öne sürüldü.

GERİLİM TIRMANIYOR

Devrim Muhafızları, saldırının ABD’nin sivil hedeflere yönelik eylemlerine karşılık olarak gerçekleştirildiğini savundu. Açıklamada, telekomünikasyon tesisleri, demiryolu altyapısı ve sivil araçların kullandığı köprülerin hedef alındığı iddialarına da yer verildi.

Bölgede yaşanan bu gelişmeler, ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanabileceğine işaret ediyor.