İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), şubat ayına ilişkin perakende satış verilerini paylaştı.

Buna göre, ülkede perakende satışlar şubatta yüzde 0,4 düştü. Piyasa beklentisi ise satışların bu ayda yüzde 0,7 düşeceği yönünde belirtmişti. İngiltere'de perakende satışlar ocakta yüzde 0,2 artmıştı.

Şubatta mağaza dışı perakendecilerin satış hacimlerinin zayıflaması, perakende satışlarındaki düşüşte etkili olduğu belirtildi.

İngiltere'de perakende satışlar Aralık 2025 - Şubat 2026 aylarını kapsayan üç aylık dönemde ise yüzde 0,7 arttı.