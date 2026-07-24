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Kaynak: AA

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ikinci çeyreğe ilişkin perakende satış verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan verilere göre, nisan-haziran döneminde perakende satış hacmi önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 yükseliş gösterdi.

Mayıs ve haziran aylarında etkili olan aşırı sıcak hava ile indirim kampanyalarının katkısı, özellikle mağaza dışı satışlarda yaşanan güçlü artışı beraberinde getirirken, bu gelişme toplam perakende satışlarını yukarı taşıdı.

ONS Kıdemli İstatistikçisi Hannah Finselbach, değerlendirmesinde çevrim içi alışverişlerin ikinci çeyrekte dikkat çekici bir performans sergilediğini belirtti. Finselbach, internet üzerinden yapılan satışların toplam perakende satışlar içindeki payının, Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı 2021 ilkbaharından bu yana ulaşılan en yüksek seviyeye çıktığını ifade etti.

İngiltere'de mayıs ve haziran aylarında iki ayrı sıcak hava dalgası etkili olmuş, yetkililer ise vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunmuştu.