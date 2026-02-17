İngiltere’nin dev parekende markası indirim market The Original Factory Shop, mali krizi aşamayarak iflas sürecine girdi. Ünlü şirket ülke genelindeki 130’u aşkın şubesi için kapanış alarmı açıklarken, raflardaki ürünler indirimli fiyatlarla satılıyor.
İflas sürecine giren marka indirimli satışlara başladı: 130’u aşkın şubesi vardı
Başta parakende olmak üzere birçok markadan iflas haberleri art arda gelmeye devam ediyor. 130’u aşkın şubesi olan İngiltere’nin dev indirim market zincirlerinden The Original Factory Shop iflas etti.Derleyen: Dilek Taşdemir
Ekonomik kriz, uygun fiyatlı The Original Factory Shop'u da vurdu. Resmen iflas koruma sürecine giren şirket, ilk mağaza kapatma kararlarını verdi. Binlerce çalışan ve yüzlerce şubesi bulunan şirketin geleceği belirsizliğini korurken, mağazalarda stokları bitirmek için indirim kampanyaları başlattı.
Bridgnorth gibi birçok yerde mağazası bulunan şirket yüzde 20’ye varan indirimlerini resmen başlattı. Şirket, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile "stoklar tükenmeden fırsatları yakalayın" dedi.
Şirketin sahibi Modella Capital, perakende zinciri olan şirketinin yeniden kazanmaya başlamasıyla ilgili "gerçekçi bir ihtimal olmadığını" söyleyerek, tasfiye sürecini duyurdu.
Parekende zincirinin Prudhoe-Northumberland şubesi kapatılırken; Kuzey İrlanda’daki Ballycastle, Portrush ve Warrenpoint mağazalarının da kapatılması öngörülüyor.
İngiltere parekende zinciri dev marketin iflası ve 130 mağazanın geleceği sektöründeki daralmayı bir kez daha gözler önüne serdi. The Original Factory Shop'un iflası piyasalarda da şok etkisi yarattı.