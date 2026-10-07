İngiltere'de hükümetin olası vergi düzenlemesini gündemine almasının arkasında sadece yerli pazarı koruma dürtüsü değil, aynı zamanda Avrupa Birliği’nin "Made in Europe" programına entegre olma arzusu yatıyor. Otomotiv ve kimya gibi kritik sektörlerde stratejik tedarik zincirlerini Avrupa içinde tutmayı hedefleyen bu sanayi hamlesine dahil olmak isteyen İngiltere, AB ile uyumlu ticaret politikaları izleyerek stratejik ortaklığını pekiştirmeyi amaçlıyor. Çinli markaların ülkede hızla artan pazar payı da düzenleme taleplerini güçlendiriyor.

LONDRA YÖNETİMİ ZOR BİR TERCİHİN EŞİĞİNDE

Çinli markaların pazardaki dominance yükselişi, İngiliz yönetimi açısından yönetilmesi güç bir denge oluşturuyor. Bir yanda İngiliz otomotiv sanayisinin Avrupa pazarına olan kritik bağımlılığı dururken, diğer yanda Çinli devlerin ülkeye kazandırdığı yatırımlar ve yerel üretim fırsatları bulunuyor. Uzmanlar, olası bir yaptırım kararında AB'nin uyguladığı modele benzer bir muafiyet sisteminin (örneğin Avrupa sınırlarında üretim yapan Çinli tesislere uygulanan esneklikler) benimsenebileceğini öngörüyor. Böylece hem yerli üretim teşvik edilecek hem de yatırım akışı korunmaya çalışılacak.