Eski İngiliz Diplomat ve Siyasi Analist Alastair Newton, İran savaşına ilişkin risklerin piyasalar tarafından yeterince fiyatlanmadığını söyledi. Newton’a göre yaşananlar sürpriz değil, uzun süredir işaretleri verilen bir senaryonun hayata geçmesi. Ancak asıl dikkat çekici olan, mevcut tablonun henüz en kötü noktaya ulaşmamış olması.

CNBC-e Londra Temsilcisi Berfu Güven’in sorularını yanıtlayan Newton, savaşın bölgesel olarak genişleme riski taşıdığını, ABD-İran hattında anlaşma ihtimalinin şimdilik zayıf olduğunu vurguladı.

"İNŞAAT SEKTÖRÜ BU SÜREÇTEN CİDDİ ŞEKİLDE FAYDA SAĞLAYABİLİR"

Newton, Türkiye'nin hem risk hem fırsatla karşı karşıya olduğunu belirterek “Türkiye zor ama stratejik bir konumda. Türkiye arabulucu rol oynayabilecek güçlü bir pozisyona sahip. Ancak İran’ın şu aşamada arabuluculuğa açık olduğunu söylemek zor." ifadelerini kullandı.

Newton "Coğrafi olarak Türkiye hiç kimsenin olmak istemeyeceği bir yerde; kuzeyde Rusya-Ukrayna savaşı, güneyde İran savaşı var. Buna rağmen Türkiye bu zorlu ortamı şu ana kadar oldukça iyi yönetiyor. Orta vadede bakıldığında, savaş sonrası yeniden inşa süreci Türk ekonomisi için önemli fırsatlar yaratabilir. Özellikle güçlü inşaat sektörü bu süreçten ciddi şekilde fayda sağlayabilir. Ancak şu an için bu fırsatlar henüz ufukta görünmüyor” dedi.