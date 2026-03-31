ABD ve İran arasındaki savaş gerilimin ardından ekonomik piyasalarda sert dalgalanmalar yatırımcıları endişelendiriyor.
Selçuk Geçer, gram altın ve doların yeni geleceği seviyeyi açıkladı: Kıyamet kopacak
Selçuk Geçer, borç stokunun 14.3 trilyon liraya ulaştığını ve faiz giderlerinin ekonomiyi zorladığını belirterek, gram altın için 13 bin TL ve dolar için 90 TL rakamlarını telaffuz etti.Derleyen: Süleyman Çay
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, altın ve döviz piyasalarına ilişkin ezber bozan açıklamalar geldi.
Küresel ons altın fiyatlarında 10 bin dolar seviyesinin "cepte" olduğunu iddia eden Geçer, Türkiye ekonomisindeki kırılganlıklara dikkat çekerek ciddi bir kur şoku uyarısında bulundu.
Altın piyasasındaki yükselişin henüz başında olduğumuzu savunan Selçuk Geçer, ons altın için dudak uçuklatan hedefler verdi.
Geçer, yükseliş trendinin kademeli olarak hızlanacağını belirterek şu öngörülerde bulundu:
İlk Durak: 4.000 dolardan 5.000 dolar seviyesine geçiş.
Kritik Eşik: 5.500 dolar sınırı aşıldığında 7.000 dolar konuşulmaya başlanacak.
Uzun Vade: 10.000 dolar seviyesi "kesin bir şekilde cepte."
Türkiye ekonomisinin içinden çıkılamaz bir noktaya geldiğini öne süren Geçer, yabancı yatırımcıların (carry trade yapanlar) mevcut riskler nedeniyle Türkiye'den çıkış yolu aradığını iddia etti.
Geçer, piyasadaki "savaş" atmosferinin bu kaçış için sadece bir bahane olarak kullanıldığını savunarak, ""Türkiye'nin kısa vadeli borcu 239 milyar dolara, reel sektörün döviz açığı ise 197.6 milyar dolarla risk bandına ulaştı. 1994, 2001 ve 2018 krizleri öncesindeki tabloların çok daha ağır hali şu an masada" dedi.
Merkezi yönetim borç stokunun 14.3 trilyon liraya ulaştığını ve faiz giderlerinin ekonomiyi zorladığını belirten Geçer, asıl tehlikenin dövize olan ihtiyaçtan kaynaklanacak bir "kur şoku" olduğunu ifade etti.
Geçer'in olası senaryosuna göre:
Dolar kuru mevcut 44-45 lira seviyelerinden 90 liraya fırlayabilir. Ons fiyatı sabit kalsa bile dolar kurundaki bu artışla birlikte gram altın 12 bin ila 13 bin TL bandının üzerine çıkabilir.
Selçuk Geçer, ons altının da beklediği 7.000 dolar seviyelerine ulaşması durumunda Türkiye için bambaşka ve çok daha ağır bir ekonomik tablonun kaçınılmaz olacağını söyledi.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.