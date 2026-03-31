Kim bu zengin Türk? Senede 8 tane üretilen 2,7 milyon euroluk yat satın aldı
Dünyada senede en fazla 8 kez üretilen ve fiyatları 2,7 milyon eurodan başlayan Zeelander 5 adlı süper yatların iki tanesi daha satıldı. Süper yatların biri Monako'ya biri İstanbul'a gönderilirken, alıcılarının isimlerinin açıklanmaması sosyetede "Kim bu zengin Türk" fısıltılarına sebep oldu.Derleyen: Baran Yalçın
Firma tarafından gerçekleştirilen son açıklamada, bu sene iki lüks yatın daha satıldığı açıklanırken, yatların birinin Monako'ya diğerinin ise İstanbul'a gönderildiği açıklandı.
KİM BU GİZEMLİ TÜRK ZENGİN
Haberhürriyeti'nden Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, iki kabine sahip olan ultra lüks motoryatlardan birinin İstanbul'a satılacak olması, akıllara "Kim bu zengin Türk" sorularının gelmesine sebebiyet verdi.
SENEDE YALNIZCA 8 TANE ÜRETİLİYOR
Ultra lüks süper yatlar üreten Hollandalı yat üreticisi Zeelander Yachts, 2026 senesinde iki adet Zeelander 5 satışıyla güçlü bir başlangıç yaptığını duyurdu.
2.7 milyon gibi bir rakama satılan bu "sofistike" süper yatlardan birinin gideceği Monako, kişi başına düşen yaklaşık 200 bin dolarlık geliriyle dünyanın en zengin ülkelerinden biri.