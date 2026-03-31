A Milli Futbol Takımı, futbol dünyasının en büyük sahnesi olan 2026 Dünya Kupası için kader maçına çıkacak.
FIFA kesenin ağzını açtı: Türkiye Kosova’yı elerse kasaya girecek rakam dudak uçuklattı
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası yolunda bu akşam deplasmanda Kosova Milli Takımı ile kritik bir maça çıkacak. Karşılaşma öncesinde, tur atlanması halinde FIFA tarafından verilecek ödül miktarı merak konusu oldu.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Avrupa Elemeleri play-off finalinde deplasmanda Kosova ile kozlarını paylaşacak olan milliler, galibiyet halinde dev turnuvaya vize alacak.
Ancak bu kritik mücadelenin ödülü sadece sportif başarıyla sınırlı değil; Türkiye’nin kasasına girecek devasa rakam da netleşti.
FIFA’DAN TARİHİ PARA ÖDÜLÜ
FIFA, 2026 Dünya Kupası için kesenin ağzını iyice açtı.
2022 yılında Katar’da düzenlenen organizasyona kıyasla ödül havuzunda yüzde 50 oranında devasa bir artışa giden FIFA, bu turnuvada toplam 727 milyon dolar dağıtılacağını duyurdu. Bu rakam, kupa tarihindeki en yüksek ödül miktarı olarak kayıtlara geçecek.
2026 Dünya Kupası para ödülleri şöyle:
-Şampiyon: 50 milyon dolar
-İkinci: 33 milyon dolar
-Üçüncü: 29 milyon dolar
-Dördüncü: 27 milyon dolar
-5-8. sıra: 19 milyon dolar
-9-16. sıra: 15 milyon dolar
-17-32. sıra 11 milyon dolar
-33-48. sıra: 9 milyon dolar
* Turnuvaya katılan her takım ekstra 1.5 milyon dolar kazanacak
TÜRKİYE KATILIM HAKKI KAZANIRSA NE KADAR ALACAK?
Ay-yıldızlı ekibimiz bu akşam Kosova engelini aşmayı başarırsa, daha turnuva başlamadan büyük bir geliri garantilemiş olacak.
Ayakbastı Parası: Dünya Kupası biletini cebine koyan her takım gibi Türkiye de doğrudan 10.5 milyon dolarlık katılım ödülünün sahibi olacak.
Performans Bonusları: Turnuva süresince alınacak galibiyetler, beraberlikler ve tur atlama başarılarına göre bu rakam katlanarak artmaya devam edecek.