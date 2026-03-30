ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşa karşı duruşu ile büyük takdir kazanan İspanya’dan bir hamle daha geldi. İspanyol El Pais gazetesinde yer alan habere göre, İspanya, hava sahasını İran’a karşı saldırılarda kullanılan ABD uçaklarına kapattı. Bu durum, ABD uçaklarının İran’a yönelik hedeflerine giderken bir NATO üyesi ülkenin hava sahasını kullanamayacağı anlamına geliyor. Ancak ABD uçakları, acil durum halinde İspanyol hava sahasını kullanabilecek.

İspanya Savunma Bakanlığı’nın söz konusu habere ilişkin gelen yorum talebine yanıt vermediği öğrenildi.

CEBELİTARIK BOĞAZI’NDAN GEÇTİLER

El Pais gazetesinin haberinde, İspanya hükümetinin kararının ardından ABD yönetiminin Madrid ile istişarede bulunarak Moron de la Frontera'ya B-52 ve B-1 bombardıman uçakları konuşlandırma planından vazgeçtiği ileri sürüldü.

Ayrıca, ABD uçaklarının İran'dan geri dönüşlerinde İspanya hava sahasına girmeden, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Boğazı'ndan geçtikleri belirtildi.

EKONOMİ BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

İspanya Ekonomi Bakanı Carlos Cuerpo, Cadena, Ser radyosuna verdiği röportajda, İspanya hava sahasının kapatılması kararının Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri kötüleştirebileceği sorusuna,"Bu karar, İspanyol hükümetinin tek taraflı ve uluslararası hukuka aykırı olarak başlatılan bir savaşa katılmama veya katkıda bulunmama yönündeki zaten alınmış olan kararının bir parçasıdır" dedi.

SANCHEZ, SAVAŞI “YASADIŞI” OLARAK NİTELEMİŞTİ

ABD ve İsrail’in başlattığı savaş İspanya’da sert tepkiyle karşılanmıştı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına en sert karşı çıkanlardan biri olmuş ve bu saldırıları pervasız ve yasadışı olarak nitelendirmişti.

ABD Başkanı Trump, İspanya'nın savaşta ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermediği gerekçesiyle Madrid ile ticareti kesmekle tehdit etmişti.