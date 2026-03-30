İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, güncel savaş gündemi ile ilgili gerçekleştirdiği açıklamada Türkiye’nin pozisyonunu memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Bekayi, “Türkiye’nin ve halkının ülkemize karşı yürütülen savaşa ilişkin ortaya koyduğu tutum takdire şayandır” sözlerini sarf etderek, Türk halkının savaş sürecinde İran'a karşı tutumuna teşekkür etti.

'TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK GİRİŞİMLERİNİ TAKDİR EDİYORUZ'



Bekayi konuşmasında, Türkiye’nin bölge ülkeleriyle birlikte yürüttüğü diplomatik girişimlerin, bölgesel barış ve güvenliğe yönelik ortak kaygıları yansıttığını belirtti.

Sözcü, “Türkiye’nin bölge ülkeleriyle birlikte yürüttüğü girişimler, bölgesel barış ve güvenliğe yönelik kaygılarını gösteriyor” sözleriyle Ankara’nın çabalarını önemsediklerini ifade etti.

Öte yandan Bekayi, İsrail’in bölgedeki barış ve güvenlik için en büyük sorun olduğunu ifade etti. Açıklama, iki ülke arasında süren savaş ortamında diplomatik mesajlaşmanın sürdüğünü gösterirken, Tahran’ın Ankara ile ilişkilerini güçlendirme niyetini de yansıtıyor olarak yorumlandı.