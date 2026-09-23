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Arca Çorum FK, iç saha karşılaşmalarına ev sahipliği yapan Çorum Şehir Stadı için önemli bir adım attı.

Çorum Haber Gazetesi'nin haberine göre; kırmızı-siyahlı kulüp, stadın işletme ve kullanım hakkını 1 yıllığına kiralamak amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile sözleşme imzaladı. Sözleşme, son onay için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na gönderildi.

İSİM SPONSORLUĞU İÇİN 1 YILLIK KİRALAMA

Daha önce stadı maç başına veya sezonluk olarak kiralayan Çorum FK, geçtiğimiz günlerde stat isim sponsorluğu hakkını almıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın isim sponsorluğu hakkını en az 1 yıllık kiralama yapılması durumunda tanıması nedeniyle kulüp, Çorum Şehir Stadı için 1 yıllık kiralama başvurusunda bulundu.

Kiralama bedeline ilişkin herhangi bir rakam paylaşılmazken Bakanlığın sözleşmeye onay vermesinin ardından isim sponsorunun tabelasının stada asılması bekleniyor.

Kiralama konusunda daha önce Bakanlıktan ön onay alındığı ve bu nedenle sözleşmeye olumsuz yanıt verilmesinin beklenmediği kaydedildi.