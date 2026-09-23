En düşük emekli aylığına yapılan düzenlemelerin, yüksek prim ödeyen sigortalılar ile az primle emekli olanlar arasındaki maaş farkını kapatması üzerine ekonomi yönetimi yeni bir model için düğmeye bastı.
Emekli maaşına yeni model geliyor: Tarih verildi
En düşük emekli maaşına dair yeni düzenleme geliyor. Düğmeye basılan yeni model için tarih sızdı.Kaynak: Diğer
Bengü Türk’ün iktidara yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre; hükümet, uzun yıllar yüksek kazanç üzerinden prim ödeyen emeklilerin aleyhine işleyen makası yeniden açmak ve prim adaletini sağlamak amacıyla taban maaş uygulamasında sistem değişikliğe hazırlıyor.
Temmuz 2026 itibarıyla en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılması, kök aylığı düşük olanlar ile yüksek prim ödeyenler arasındaki sınırı belirsizleştirdiği gerekçesiyle eleştirilerin odağındaydı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen ortak çalışmada, taban maaşı Meclis kararlarıyla sürekli yükseltmek yerine sosyal destek mekanizmasını devreye sokma seçeneği ağırlık kazandı.
Tasarlanan modelde, prim ödemesine karşılık gelen reel emekli aylığı ile sosyal yardım tanımı birbirinden tamamen ayrılıyor. Düşük gelirli emeklilere sağlanan ilave katkının doğrudan maaş zammı olarak değil, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) üzerinden aktarılması hedefleniyor.
GETAD mekanizması kapsamında, geliri belirli bir taban eşiğin altında kalan haneler tespit edilerek gelir seviyesi hedeflenen standarda tamamlanacak. Sistemde şu kriterler belirleyici olacak:
Hanedeki toplam gelir düzeyi ve kişi başı düşen pay,
Bakmakla yükümlü olunan çocuk sayısı,
Ebeveynlerin mevcut durumu,
Hanedeki engellilik ve yaşlılık durumu.
Bu kurgu sayesinde, fazla prim ödeyen sigortalının emekli aylığı kendi kazanımlarıyla şekillenirken; ekstra desteğe ihtiyaç duyan emeklinin sosyal güvenlik şemsiyesi ayrı bir kanaldan güçlendirilecek.
İlgili bakanlıklar ve Strateji Bütçe Başkanlığı'nın teknik hesaplamalarını sürdürdüğü etki analizlerinin ardından nihai taslağın şekillenmesi bekleniyor.
İddiaya göre; çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması, hazırlanan yeni formülün ise 2027 yılı içerisinde resmen uygulamaya girmesi planlanıyor.