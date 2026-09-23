Emekli maaşına yeni model geliyor: Tarih verildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen ortak çalışmada, taban maaşı Meclis kararlarıyla sürekli yükseltmek yerine sosyal destek mekanizmasını devreye sokma seçeneği ağırlık kazandı.