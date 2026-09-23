İktidar kurmayları her ne kadar seçimlerin 2028 yılında yapılacağını söylese de erken seçim söylenti ve baskıları gündemdeki yerini koruyor.
Abdulkadir Selvi: 'Erdoğan aday olamaz'
İktidara yakın Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye'de seçimin ucunun göründüğünü ve bunun artık ana gündem maddelerinden birisi olduğunu söyledi. Erdoğan'ın adaylığının önündeki engele dikkat çekti.Aykut Metehan
Beştepe'de son günlerde dillendirilen "Erdoğan'ın adaylığı kesin" söylemlerinin aksine Erdoğan'ın aday olup olamayacağı konusunda bir kesinlik bulunmuyor.
Eğer seçimler zamanında yapılırsa, Erdoğan'ın anayasal olarak bir daha aday olması ise söz konusu değil.
İktidara yakın yazar Selvi de Erdoğan'ın aday olamayacağı senaryoyu açıkladı. Meclis'in alması gereken "fesih" kararı için 360 vekile ihtiyaç olduğunu hatırlattı.
Ancak Cumhur İttifakı'nın mevcut vekil sayısı 326'da kaldı. Selvi, AK Parti'nin yeni transfer hedeflerini "Yoksa Erdoğan aday olamaz" diyerek duyurdu.
Selvi'nin yazısından öne çıkanlar şöyle:
"AK Parti’nin milletvekili sayısı 280. MHP’nin 46 milletvekilini ekleyince Cumhur İttifakı’nın sayısı 326’ya ulaşıyor."
"Meclis’te erken seçim kararının alınması için 34 milletvekiline daha ihtiyaç var."
"Erken seçim kararı alınmadığı taktirde Erdoğan, cumhurbaşkanı adayı olamıyor."
"Cumhurbaşkanı Erdoğan’la irtibat kuran 5 milletvekili ile temas kurulmuş. Yeni dönemde AK Parti’ye katılmaları sağlanabilirmiş."
"Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan. Muhalefetin adayında ise büyük bir belirsizlik var. Muhalif kesimin ortak aday çıkarıp çıkaramayacağı merak ediliyor. Burada Mansur Yavaş’ın pozisyonu çok belirleyici olacak."
"YENİ Parti’de Özgür Özel’in adaylığı üzerinde duruluyor. Peki CHP’de durum ne? Mansur Yavaş, CHP’nin belediye başkanı. Ama Özgür Özel’le daha sık görüşüyor, Kılıçdaroğlu ile mesafeli. Kılıçdaroğlu şimdilik aramızda bir sorun yok havasını veriyor ama Mansur Yavaş’ı bir kenara not etmiş durumda."
"Mansur Yavaş konusunda bende önemli bir kulis bilgisi var. Söz verdiğim için şimdilik yazmayacağım. Ama bu hiç yazmayacağım anlamına gelmiyor. Sadece şunu söyleyebilirim Mansur Yavaş, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmayacak. Şimdilik bu kadar."