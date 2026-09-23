Yeniçağ Gazetesi
23 Eylül 2026 Çarşamba
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Gündem Abdulkadir Selvi: 'Erdoğan aday olamaz'

Abdulkadir Selvi: 'Erdoğan aday olamaz'

İktidara yakın Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye'de seçimin ucunun göründüğünü ve bunun artık ana gündem maddelerinden birisi olduğunu söyledi. Erdoğan'ın adaylığının önündeki engele dikkat çekti.

Aykut Metehan Aykut Metehan
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Abdulkadir Selvi: 'Erdoğan aday olamaz' - Resim: 1

İktidar kurmayları her ne kadar seçimlerin 2028 yılında yapılacağını söylese de erken seçim söylenti ve baskıları gündemdeki yerini koruyor.

1 13
Abdulkadir Selvi: 'Erdoğan aday olamaz' - Resim: 2

Beştepe'de son günlerde dillendirilen "Erdoğan'ın adaylığı kesin" söylemlerinin aksine Erdoğan'ın aday olup olamayacağı konusunda bir kesinlik bulunmuyor.

2 13
Abdulkadir Selvi: 'Erdoğan aday olamaz' - Resim: 3

Eğer seçimler zamanında yapılırsa, Erdoğan'ın anayasal olarak bir daha aday olması ise söz konusu değil.

3 13
Abdulkadir Selvi: 'Erdoğan aday olamaz' - Resim: 4

İktidara yakın yazar Selvi de Erdoğan'ın aday olamayacağı senaryoyu açıkladı. Meclis'in alması gereken "fesih" kararı için 360 vekile ihtiyaç olduğunu hatırlattı.

4 13
Abdulkadir Selvi: 'Erdoğan aday olamaz' - Resim: 5

Ancak Cumhur İttifakı'nın mevcut vekil sayısı 326'da kaldı. Selvi, AK Parti'nin yeni transfer hedeflerini "Yoksa Erdoğan aday olamaz" diyerek duyurdu.

5 13
Abdulkadir Selvi: 'Erdoğan aday olamaz' - Resim: 6

Selvi'nin yazısından öne çıkanlar şöyle:

6 13
Abdulkadir Selvi: 'Erdoğan aday olamaz' - Resim: 7

"AK Parti’nin milletvekili sayısı 280. MHP’nin 46 milletvekilini ekleyince Cumhur İttifakı’nın sayısı 326’ya ulaşıyor."

7 13
Abdulkadir Selvi: 'Erdoğan aday olamaz' - Resim: 8

"Meclis’te erken seçim kararının alınması için 34 milletvekiline daha ihtiyaç var."

8 13
Abdulkadir Selvi: 'Erdoğan aday olamaz' - Resim: 9

"Erken seçim kararı alınmadığı taktirde Erdoğan, cumhurbaşkanı adayı olamıyor."

9 13
Abdulkadir Selvi: 'Erdoğan aday olamaz' - Resim: 10

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’la irtibat kuran 5 milletvekili ile temas kurulmuş. Yeni dönemde AK Parti’ye katılmaları sağlanabilirmiş."

10 13
Abdulkadir Selvi: 'Erdoğan aday olamaz' - Resim: 11

"Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan. Muhalefetin adayında ise büyük bir belirsizlik var. Muhalif kesimin ortak aday çıkarıp çıkaramayacağı merak ediliyor. Burada Mansur Yavaş’ın pozisyonu çok belirleyici olacak."

11 13
Abdulkadir Selvi: 'Erdoğan aday olamaz' - Resim: 12

"YENİ Parti’de Özgür Özel’in adaylığı üzerinde duruluyor. Peki CHP’de durum ne? Mansur Yavaş, CHP’nin belediye başkanı. Ama Özgür Özel’le daha sık görüşüyor, Kılıçdaroğlu ile mesafeli. Kılıçdaroğlu şimdilik aramızda bir sorun yok havasını veriyor ama Mansur Yavaş’ı bir kenara not etmiş durumda."

12 13
Abdulkadir Selvi: 'Erdoğan aday olamaz' - Resim: 13

"Mansur Yavaş konusunda bende önemli bir kulis bilgisi var. Söz verdiğim için şimdilik yazmayacağım. Ama bu hiç yazmayacağım anlamına gelmiyor. Sadece şunu söyleyebilirim Mansur Yavaş, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmayacak. Şimdilik bu kadar."

13 13
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro