Abdulkadir Selvi: 'Erdoğan aday olamaz'

"Mansur Yavaş konusunda bende önemli bir kulis bilgisi var. Söz verdiğim için şimdilik yazmayacağım. Ama bu hiç yazmayacağım anlamına gelmiyor. Sadece şunu söyleyebilirim Mansur Yavaş, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmayacak. Şimdilik bu kadar."