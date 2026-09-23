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Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığının ardından sahalara ne zaman döneceği belli olmaya başladı.

Tuttosport'un haberine göre; Real Madrid karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan milli futbolcu, milli arayı iyileşme sürecini tamamlamak için değerlendiriyor.

HEDEF PARMA MAÇI

Çalhanoğlu'nun yanı sıra sakatlığı bulunan diğer futbolcular Djed Spence ve John Stones'un Appiano Gentile'de çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Milli futbolcunun hedefinin 10 Ekim'de oynanacak Parma karşılaşmasında yeniden formasına kavuşmak olduğu aktarıldı.

ULUSLAR LİGİ'NDE ZORLU MAÇLARI KAÇIRDI

Sezona etkiliyeci bir başlangıç yaparak Inter formasıyla çıktığı 4 karşılaşmada 2 gol kaydeden Hakan Çalhanoğlu yaşadığı şansız sakatlık nedeniyle A Milli Takım'ın Uluslar Ligi aday kadrosunda yer alamadı.