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Eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada savunma yapan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisi hakkındaki sözlerine yanıt verdi.

21 Mayıs tarihli “mutlak butlan” kararı ile CHP Genel Başkanlığına atanan Kılıçdaroğlu, hafta başında Euronews Türkçe’ye verdiği röportajda İBB davasına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu, 19 Mart 2025 tarihinden bu yana tutuklu yargılanan İmamoğlu için “Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil” ifadelerini kullanmıştı.

“BEN SİYASİ TUTUKLUYUM, TUTSAĞIM”

İmamoğlu, mahkemedeki savunmasında Kılıçdaroğlu’nun sözlerine sert ifadelerle karşılık verdi. İmamoğlu, kendisinin tamamen siyasi davaların muhatabı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Ben, tümüyle siyasi davaların muhatabıyım. Ben siyasi tutukluyum, tutsağım. Ben, bu ülkenin 87 milyon yurttaşımız için verdiğim Cumhuriyet, demokrasi ve adalet mücadelesinin siyasi esiriyim.”

İmamoğlu, sözlerinin devamında milletin gözünde siyasi bir beden olmadığını savunarak Kılıçdaroğlu’na yönelik dikkat çeken bir ifade kullandı.

“Ancak Yaradan’a şükürler olsun ki milletin gözünde sokağa çıkamayan, caddelerde, meydanlarda dolaşamayan, toplumun vicdanına hapsolmuş siyasi bir beden değilim. Allah kimseyi 80 yaşında bu duruma düşürmesin.”

