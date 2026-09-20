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Kaynak: Haber Merkezi

Ekrem İmamoğlu, tutukluluğunun 550'nci gününde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, Mart 2025'ten bu yana hakkında alınan kararları “yasaklar kronolojisi” başlığı altında sıraladı.

İmamoğlu paylaşımında, “Sosyal medya hesabım yasak! Fotoğrafım yasak! Sesim yasak! Savunma yapmam yasak! Kitap yayınlamam yasak! Yasaklar kronolojisi…” ifadelerine yer verdi.

İmamoğlu'nun Mart 2025'te gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla başlayan yargı süreci devam ediyor. Ağustos 2026'da yapılan tutukluluk incelemesinde de mahkeme, İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

İMAMOĞLU TARİH TARİH SIRALADI

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan kronolojide şu gelişmelere yer verildi:

18 Mart 2025: Üniversite lisans diplomasının iptal edilmesi.



19 Mart 2025: Gözaltına alınması.



23 Mart 2025: Tutuklanması ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması.



24 Nisan 2025: Kişisel X hesabına erişim engeli kararı verilmesi.



8 Mayıs 2025: 10 milyon takipçili X hesabının Türkiye'den erişime kapatılması.



30 Haziran 2025: İBB davasını takip eden gazetecilere erişim engeli getirilmesi.



24 Temmuz 2025: Yüksek lisans diplomasının geçersiz sayılması.



13 Kasım 2025: Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabının engellenmesi.



14 Kasım 2025: Yeni açılan Aday Ofisi hesabının da engellenmesi.



16-17 Kasım 2025: Üçüncü kez açılan Aday Ofisi hesabının engellenerek Türkiye'den erişime kapatılması.



11-12 Mart 2026: Dördüncü kez açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabının engellenmesi.



30 Mart 2026: Mahkemede yaptığı savunma nedeniyle hakkında soruşturma başlatılması.



8 Temmuz 2026: İBB davasındaki savunması sırasında salondan çıkarılması ve tutanağa “Susma hakkını kullandı” yazılması.



16 Temmuz 2026: Beşinci kez açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabına erişim engeli getirilmesi.



29 Temmuz-3 Ağustos 2026: Altıncı kez açılan Aday Ofisi hesabının engellenmesi ve Türkiye'den görünmez kılınması.

28 Ağustos 2026: “Millet Şahidimdir” adlı kitabının basım aşamasında toplatılması.



İmamoğlu'nun kitabıyla ilgili olarak İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından basılmış ve basılmakta olan nüshalara el konulması ile dağıtım ve satışın yasaklanması yönünde karar verilmişti.

YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İmamoğlu hakkında farklı dosyalardaki yargı süreçleri de devam ediyor. Son olarak eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle görülen davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına ve TCK'nın 53. maddesi kapsamında hak yoksunluğuna hükmedildi. Söz konusu kararın uygulanabilmesi için kanun yollarının tamamlanarak kesinleşmesi gerekiyor.