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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe Eyüpspor'u ağırladı.

8-0'LIK TARİHİ YENİLGİ İSTİFAYI GETİRDİ

Chobani Stadyumu'nda saat 17.00'de oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler 8-0'lık skorla galip gelerek tarihi bir sonuca imza attı.

Süper Lig tarihinin en ağır yenilgilerinden birini alan Eyüpspor'da maç sonrası teknik direktör Özhan Pulat istifa etti.

Kulüpten yapılan açıklamada Özhan Pulat'ın istifasının kabul edildiği belirtilerek deneyimli teknik adam için başarı temennisinde bulunuldu.

EYÜPSPOR: 'ÖZHAN PULAT'IN İSTİFA TALEBİ KABUL EDİLMİŞTİR'

Eyüpspor'un açıklaması şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Özhan Pulat’ın Fenerbahçe maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir.

Özhan Pulat’a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."