SGK'dan önce harekete geçin: Emekli maaşları faiziyle iptal ediliyor

Fiilen çalışanların da kurunun yanında yandığını belirten Dilek Ete, süreçteki ihmallere ve denetmen raporlarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bu denetimlerin sonucunda bazıları gerçekten çalışmamış. Fiilen çalışmamış, sadece parasını vermiş oraya. O kişilerin emekliliğinde kalkıp bir hak arayışına girmek ve bunun sonucunda bir şey elde etmek çok zor. Ama gerçekten fiilen çalışanların da iptali oldu...''