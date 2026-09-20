Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin 5 günlük hava tahmin haritasını güncelledi. 21 Eylül Pazartesi günü Türkiye’nin farklı noktalarında güneşli hava ile gök gürültülü sağanak aynı anda etkili olacak.
Meteoroloji’den pazartesi uyarısı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji yeni haftanın hava durumu haritasını yayımladı. Pazartesi birçok bölgede gök gürültülü sağanak beklenirken, salı günü yağışların yurdun büyük bölümüne yayılması bekleniyor. Sıcaklıklarda da hafta ortasına doğru belirgin düşüş öngörülüyor.Kaynak: Diğer
Yeni haftanın ilk gününde yağışlı alan genişliyor. Haritaya göre Karadeniz’in önemli bir bölümü ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda gök gürültülü sağanaklar görülecek.
Yağış yalnızca kuzey ve doğuyla sınırlı kalmayacak. İç Anadolu’nun bazı kesimleri, İç Ege ile Akdeniz’in iç bölümlerinde de yerel gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.
Marmara’da ise parçalı ve az bulutlu hava ağırlık kazanacak. İstanbul’da sıcaklığın yaklaşık 26 derece olması beklenirken kentin kuzey kesimlerinde yerel sağanak ihtimali bulunuyor.
Ege’nin kıyı kesimlerinde yağıştan çok sıcaklık dikkat çekecek. İzmir’de sıcaklığın 30 derece civarında seyretmesi beklenirken bölgenin büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu hava görülecek.
Ankara’da yeni hafta yağışla başlayacak. Başkentte öğle saatlerinden sonra yerel sağanak beklenirken sıcaklığın 23 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.
Akdeniz’de de hava yer yer değişecek. Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken kıyı kesimlerde sıcak hava etkisini sürdürecek.
Karadeniz, yağışın en dikkat çekici olduğu bölgeler arasında. Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanakların etkili olması bekleniyor.
Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda da yağışlı hava kendisini gösterecek. Erzurum ve Kars çevrelerinde gök gürültülü sağanak öngörülürken bölgenin diğer kesimlerinde parçalı bulutlu hava hakim olacak.
Güneydoğu Anadolu’da ise sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam edecek. Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 33, Gaziantep’te 32 derece civarında sıcaklık bekleniyor.
Meteoroloji haritasındaki asıl değişim ise 22 Eylül Salı günü yaşanacak. Yağışlı sistemin Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’in büyük bölümüne yayılması öngörülüyor.
Salı günüyle birlikte kuzeybatıdan başlayarak hava sıcaklıklarının düşüşe geçmesi bekleniyor. Hafta ortasında kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına gerileyeceği tahmin ediliyor.
23 Eylül Çarşamba günü de yağışlı sistem etkisini sürdürecek. Batı, iç ve kuzey bölgelerin geniş bölümünde gök gürültülü sağanakların görülmesi bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güney kesimleri ise hafta ortasında yağışlı sistemin dışında kalacak bölgeler arasında. Bu kesimlerde parçalı bulutlu ve sıcak havanın sürmesi bekleniyor.
Meteoroloji’nin 5 günlük tahminine göre yeni hafta sakin başlamayacak. Pazartesi yerel olarak kendisini gösterecek yağışların salı ve çarşamba günü çok daha geniş bir alana yayılması, sıcaklıkların ise özellikle kuzeybatıdan başlayarak düşmesi bekleniyor.