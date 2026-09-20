Meteoroloji’den pazartesi uyarısı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji’nin 5 günlük tahminine göre yeni hafta sakin başlamayacak. Pazartesi yerel olarak kendisini gösterecek yağışların salı ve çarşamba günü çok daha geniş bir alana yayılması, sıcaklıkların ise özellikle kuzeybatıdan başlayarak düşmesi bekleniyor.