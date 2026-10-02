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Kaynak: DHA

Kaza, İncilli Mahallesi Eski Adapazarı Caddesi üzerinde meydana geldi. M.A.U. (31) idaresindeki 54 AGD 350 plakalı otomobil önce O.Y. (28) yönetimindeki 54 ANB 135 plakalı üç tekerlekli motosiklete ardından da yol kenarında park halindeki 54 AKA 145 plakalı başka bir otomobile çarparak kaldırımda durdu.

Kazada üç tekerlekli elektrikli motosiklette yolcu olarak bulunan Meva Yavuzyiğit (53) ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Karasu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yavuzyiğit, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü O.Y.'nin ise bel bölgesinde kırık oluştuğu öğrenildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

"Arabamı 10 gün önce almıştım ve daha ilk taksitini ödeyemeden pert oldu"

Park halindeki aracın sahibi Mustafa Umut Can Copkayaoğlu, "Arabamı 10 gün önce almıştım ve daha ilk taksitini ödeyemeden pert oldu. Otomobil sürücüsü öncelikle 3 tekerlekli elektrikli araca ardından da benim aracıma çarpıp kaldırıma çıkıyor. Sürücünün alkollü olduğuna dair iddialar var. Burada kendisinin araçtan indiğinde alkol koktuğunu söyleyenler var. Zaten çok hızlı geliyormuş" dedi.