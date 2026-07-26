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2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, tebrik mesajları almaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Filenin Sultanları'nın tarihi başarısını kutladı.

Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"TEBRİKLER FİLENİN SULTANLARI, TEBRİKLER ŞAMPİYON."

Duran ayrıca, "2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden kutluyorum. Ay yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada başarıyla temsil eden milli sporcularımıza, teknik ekibimize ve bu başarıda emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE BİR ŞAMPİYONLUK DAHA

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde güçlü rakibi Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı. Filenin Sultanları'nın elde ettiği başarı, Türkiye'de büyük sevinç yaratırken, spor camiası ve devlet yetkililerinden peş peşe kutlama mesajları geldi.