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Kaynak: AA

MUĞLA (AA) - ILCA 21 Yaş Altı Avrupa Yelken Şampiyonası, Muğla’nın Bodrum ilçesinde start aldı.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon, uluslararası yelken camiasından sporcuları buluşturdu.

Geçen yılın dünya ve Avrupa şampiyonlarının da yer aldığı şampiyonada, 39 ülkeden toplam 184 sporcu mücadele ediyor.

16 Ekim’e kadar devam edecek yarışlarda sporcular, ILCA 6 ve ILCA 7 kategorilerinde Avrupa derecesi elde edebilmek için denize açılacak.