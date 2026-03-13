Tarihçi - yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılmıştı. Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden 78 yaşındaki Ortaylı, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma kaldırıldı.

Ailesinin daha önce 'Durumu stabil' açıklaması yaptığı İlber Ortaylı'nın durumunun ağırlaştığı öğrenildi. Ortaylı entübe edilmişti.

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

İlber Ortaylı (1947), Osmanlı ve Rusya tarihi alanında uzmanlaşmış, uluslararası çapta tanınan Türk tarihçi, akademisyen ve yazardır. İlber Ortaylı Topkapı Sarayı Müzesi eski müdürü, Galatasaray Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi’nde hocalık yapmış, popüler tarih eserleriyle geniş kitlelere hitap eden, çok dil bilen bir entelektüeldir.