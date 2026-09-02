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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te Yaz Spor Okulları kapsamında çocuk ve gençlere yönelik gerçekleştirilen futbol antrenmanları devam ediyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Yaz Spor Okulları bünyesinde eğitimlerini sürdüren futbolcuların antrenmanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde takip etti.

Antrenman sırasında sporcularla bir araya gelen İl Müdürü Demir, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gençlerin yaz dönemini sporla iç içe, sağlıklı ve aktif bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları’ndaki faaliyetlerin devam edeceği belirtildi.