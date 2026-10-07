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Ordu / Hanife Akça- Ali Yazan / Yeniçağ



İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Muammer Erol’un başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda yapılan İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısına, Vali Muammer Erol’un yanı sıra Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Vali Yardımcısı Murat Kahraman, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Levent Bayram, TCSG 97 Bot İkinci Komutanı SG Üsteğmen Berkay Eren, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri katıldı.

Ordu’nun genel asayiş durumunun ele alındığı İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon Toplantısında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri tarafından sunum yapılarak, 2026 yılının ilk 9 ayında meydana gelen asayiş olayları ve bu olayların aydınlatma oranları, toplum destekli güvenlik hizmetleri, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları, KADES uygulaması ve “Kadına El Kalkamaz” projesi kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında Vali Muammer Erol’a ve toplantıya katılanlara bilgilendirmede bulunuldu.

SOSYAL MEDYA REHBERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDE BULUNULDU

Toplantıda, Ordu Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürü Münevver Şener Altınok, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı iş birliği ile hazırlanan ve kamu yönetiminde dijital iletişim süreçlerini kurumsal bir standart altına almayı amaçlayan “Mülki İdare Amirlerine Yönelik Sosyal Medya Rehberi” hakkında toplantıya katılanlara bilgilendirmede bulundu.

Münevver Şener Altınok yaptığı bilgilendirmede, mülki idare amirleri ve ilgili kamu görevlilerinin toplumsal etkileşimlerini güvenli, şeffaf, etkin ve kamu düzenini koruyan bir çerçeveye oturtmayı amaçlayan Sosyal Medya Rehberi’nde, kamu görevlilerinin karşı karşıya kalabileceği dijital risklere karşı dikkat etmeleri gereken hususlara değindi.

Yayımlanan Sosyal Medya Rehberi’nde, Devlet temsilinin dijital alandaki ilke ve sınırlarının çizildiğini ifade eden Altınok, sosyal medyanın kamu hizmetlerinin duyurulması ve dezenformasyonla mücadelede daha etkin kullanılmasının hedeflendiğini söyledi.

Afet ve acil durumlarda ortaya çıkabilecek bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla rehberde kriz iletişim protokolüne yer verildiğini belirten Altınok, kriz anlarında sessiz kalmanın veya bilgi akışını geciktirmenin stratejik bir hata olduğuna dikkat çekildiğini ve ilk doğrulanmış açıklamanın en geç 1 saat içinde yapılmasının önerildiğini kaydetti.

Sosyal Medya Rehberi’nde, yapay zeka destekli “deepfake” ve dezenformasyon tehditlerine karşı teyit mekanizmalarının işletilmesi gerekliliğinin vurgulandığını ifade eden Altınok, yanlış bilgiyi yalanlarken asılsız ifadenin tekrar edilmemesi, bunun yerine uzman görüşleriyle desteklenmiş doğru bilginin öne çıkarılmasına yer verildiğini söyledi.