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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması talebiyle bir soru önergesi hazırlayan İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat; bu yeni maliyet kaleminin ekonomik altyapısını, arıcılık sektörüne vuracağı darbeyi ve üreticiye vadedilen karşılıkları detaylı bir şekilde sorguladı.

"ÇAM BALINDA DÜNYA LİDERİYİZ AMA ÜRETİCİ CAN ÇEKİŞİYOR"

Sosyal medya hesapları üzerinden de konuya ilişkin açıklamalarda bulunan milletvekili, Türkiye'nin çam balı üretimindeki küresel liderliğine dikkat çekti. Üreticinin mevcut durumunu özetleyen Sunat, arıcıların halihazırda fahiş seviyelere ulaşan akaryakıt, nakliye, işçilik, ilaç, şeker ve ekipman maliyetleri altında ezildiğini belirtti. Bu ağır ekonomik şartlar sürerken, OGM'nin kovan başına 100 TL'lik ek bir külfet yaratmasının sektörü daha da çıkmaza sürükleyeceğini vurguladı.

DESTEK POLİTİKALARIYLA AÇIK ÇELİŞKİ

Düzenlemenin hazırlanma sürecinde Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ve Bal Üreticileri Merkez Birliği gibi sektörün kalbini oluşturan kurumların görüşlerinin alınıp alınmadığını soran Sunat, iktidarın tarım politikalarındaki çelişkiye dikkat çekti.

2025 yılında arıcılara kovan başına 100 TL temel hayvancılık desteği verildiğini hatırlatan Sunat, 2026 yılına gelindiğinde aynı tutarın "hizmet bedeli" adı altında üreticinin cebinden geri alınmasını sert bir dille eleştirdi. Kararın ardındaki mantığı sorgulayan Sunat, "Bu uygulamayı kim, hangi gerekçeyle önerdi? Talep edilen bu ücret, arıcıya sunulacak hangi hizmetin karşılığıdır?" ifadelerini kullandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NA YÖNELTİLEN KRİTİK SORULAR

Sunat'ın, Bakan İbrahim Yumaklı'ya yönelttiği önergede öne çıkan sorular şunlar oldu:

"Kovan başına 100 TL’lik ücret hangi bilimsel ve ekonomik analizlere dayandırılarak belirlenmiştir?

Bu yeni uygulamadan toplamda kaç kovan etkilenecektir ve devletin elde etmeyi hedeflediği gelir ne kadardır?

Tahsil edilecek bu bedeller, arıcılara sunulacak hangi somut hizmetler (altyapı, güvenlik, su temini vb.) için harcanacaktır?

Söz konusu maliyet artışının, çam balı üretimi ve Türkiye'nin bal ihracatı üzerindeki olumsuz etkileri önceden analiz edilmiş midir?

Sektörde büyük rahatsızlık yaratan bu uygulamanın kaldırılmasına yönelik yeni bir adım atılacak mıdır?"

"BAL ORMANLARI TİCARİ RANT İÇİN Mİ KURULDU?"

Açıklamasını çarpıcı bir soruyla noktalayan Şenol Sunat, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kuruluş amacına uygun hareket etmesi gerektiğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"100 bin kayıtlı arıcı, 9 milyon kovan ve milyonlarca arı sizden cevap bekliyor. Tarım Bakanlığı, ülke genelindeki 918 adet bal ormanını arıcılardan ticari kazanç ve rant elde etmek için mi kurdu? Yoksa Türk arıcılığına destek verip üretimi şahlandırmak için mi?"