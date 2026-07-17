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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye genelinde Haziran 2026 dönemi konut ve iş yeri satış istatistikleri açıkladı. Toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 129 bin 979'a ulaşırken, banka kredili (ipotekli) satışlardaki yüzde 72,1'lik dev artış piyasaya damgasını vurdu. Yabancıya satışlar ise ilk 5 ayın zirvesine geldi.

İLK VE İKİNCİ EL KONUT PİYASASI HAREKETLENDİ

Haziran ayında Türkiye genelinde satılan konut sayısı, geçen yılın aynı ayına kıyasla belirgin bir ivme kazandı. İkinci el satışların piyasadaki ağırlığı devam ederken, sıfır konutlara olan talepte de ciddi bir artış gözlemlendi.

Yüzde 23,1 oranında artarak 43 bin 406 adet olarak gerçekleşti. İlk el satışların toplam pazar içindeki payı yüzde 33,4 oldu.

Yüzde 12,5 oranında artarak 86 bin 573 seviyesine ulaştı. İkinci el satışların pazar payı ise yüzde 66,6 olarak kayıtlara geçti.

İPOTEKLİ (KREDİLİ) SATIŞLAR REKOR KIRDI

Açıklanan verilerde en çok dikkat çeken bölüm ipotekli satışlar oldu. Geçen yılın Haziran ayına göre tam yüzde 72,1 oranında fırlayarak 25 bin 993 adede ulaştı. Toplam satışlar içinde kredili alımların payı yüzde 20 olarak gerçekleşti. Yüzde 7,1'lik daha ılımlı bir artışla 103 bin 986 adet oldu (Pazar payı yüzde 80).

YABANCIYA SATIŞ İLK 5 AYIN ZİRVESİNDE

Haziran ayında yabancılara yönelik konut satışlarında yüzde 20,1'lik bir artış yaşandı ve toplamda 2 bin 15 konut satıldı. Ocak ayından bu yana en çok satış kaydedildi. Yabancıların toplam satışlar içindeki payı yüzde 1,6'da kaldı. Yılın ilk altı aylık (Ocak-Haziran) dönemine bakıldığında ise yabancıya satışların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 azalarak 9 bin 83 olduğu görüldü.

Haziran ayında Türkiye'den en çok konut alan uyruklar Rusya Federasyonu 381 konut, Ukrayna 170 konut, İran 170 konut oldu.

İŞ YERİ SATIŞLARINDA ÇİFT HANELİ BÜYÜME

Konut piyasasındaki hareketlilik, ticari gayrimenkul sektörüne de olumlu yansıdı. Haziran ayında toplam iş yeri satışları yüzde 19,2 artışla 16 bin 565 adedi buldu.

İlk el iş yeri satışları yüzde 30,8 artarak 5 bin 126'ya ulaştı. İkinci el iş yeri satışları yüzde 14,6 artışla 11 bin 439 oldu.

Ticari gayrimenkullerde de kredili alımlar revaçtaydı; ipotekli iş yeri satışları yüzde 86,7 gibi devasa bir artışla 745 adede yükseldi.