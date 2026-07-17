Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Köfteci Yusuf'la başladı: Yasak tüm Türkiye'ye yayılıyor

Köfteci Yusuf'la başladı: Yasak tüm Türkiye'ye yayılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz yıl Köfteci Yusuf'ta başlayan bir uygulamayı, kural haline getirmeyi planlıyor. Evcil hayvanların restoranlara girişi yasaklanacak.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Köfteci Yusuf'la başladı: Yasak tüm Türkiye'ye yayılıyor - Resim: 1

Geçtiğimiz yıl Köfteci Yusuf'un şubelerine evcil hayvanla girişleri yasaklaması kamuoyunu 2'ye bölmüş ve konu uzun süre tartışılmıştı.

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Köfteci Yusuf'la başladı: Yasak tüm Türkiye'ye yayılıyor - Resim: 2

Türkiye'nin en büyük restoran zincirlerinden birisi olan Köfteci Yusuf, bütün şubelerinde evcil hayvanlara kapısını kapatmıştı.

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Köfteci Yusuf'la başladı: Yasak tüm Türkiye'ye yayılıyor - Resim: 3

Şuan ilgili mevzuata göre, restoranlara veya gıda satışı yapılan yerlere evcil hayvanların alıp alınmama konusu işletme sahibinin inisiyatifine bırakılıyor.

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Köfteci Yusuf'la başladı: Yasak tüm Türkiye'ye yayılıyor - Resim: 4

Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hzırladığı düzenleme ile kapılar evcil hayvanlara tamamen kapanacak.

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Köfteci Yusuf'la başladı: Yasak tüm Türkiye'ye yayılıyor - Resim: 5

Gıda satışı yapılan yerlerdeki üretim ve hijyen koşullarını belirleyen yasal düzenlemelere ek olarak hazırlanan yeni çalışmada yemek satışı yapılan restoran ve türevi alanlara hayvan ile girilmesi tamamen yasaklanacak.

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Köfteci Yusuf'la başladı: Yasak tüm Türkiye'ye yayılıyor - Resim: 6

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni yasama döneminde ilgili düzenlemeyi Meclis'e getirmesi planlanıyor.

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Köfteci Yusuf'la başladı: Yasak tüm Türkiye'ye yayılıyor - Resim: 7

Kısıtlamaya uymayan işletmelere para cezası öngörülüyor.

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