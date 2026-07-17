Geçtiğimiz yıl Köfteci Yusuf'un şubelerine evcil hayvanla girişleri yasaklaması kamuoyunu 2'ye bölmüş ve konu uzun süre tartışılmıştı.
Köfteci Yusuf'la başladı: Yasak tüm Türkiye'ye yayılıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz yıl Köfteci Yusuf'ta başlayan bir uygulamayı, kural haline getirmeyi planlıyor. Evcil hayvanların restoranlara girişi yasaklanacak.Aykut Metehan
Türkiye'nin en büyük restoran zincirlerinden birisi olan Köfteci Yusuf, bütün şubelerinde evcil hayvanlara kapısını kapatmıştı.
Şuan ilgili mevzuata göre, restoranlara veya gıda satışı yapılan yerlere evcil hayvanların alıp alınmama konusu işletme sahibinin inisiyatifine bırakılıyor.
Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hzırladığı düzenleme ile kapılar evcil hayvanlara tamamen kapanacak.
Gıda satışı yapılan yerlerdeki üretim ve hijyen koşullarını belirleyen yasal düzenlemelere ek olarak hazırlanan yeni çalışmada yemek satışı yapılan restoran ve türevi alanlara hayvan ile girilmesi tamamen yasaklanacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni yasama döneminde ilgili düzenlemeyi Meclis'e getirmesi planlanıyor.
Kısıtlamaya uymayan işletmelere para cezası öngörülüyor.