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Ekonomi yönetiminin ve piyasaların yakından takip ettiği kısa vadeli dış borç istatistiklerini Merkez Bankası açıkladı. Mayıs 2026 verilerine göre borç stokunda hem artış hem de döviz kompozisyonunda dikkati çeken değişimler yaşandı.

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN BORÇ YÜKÜ ARTTI

Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, Mayıs ayında yüzde 3,9 oranında yükselerek 77,3 milyar ABD dolarına ulaştı. Bankacılık verilerinin alt kalemlerindeki gelişmeler belirlendi.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri yüzde 7,5 azalışla 7,1 milyar dolara geriledi.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise yüzde 9,2'lik belirgin bir artışla 20,3 milyar dolar seviyesine çıktı.

Banka hariç mevduatlar yüzde 1,0 azalarak 22,0 milyar dolar olurken, Türk lirası cinsinden toplam mevduat yükümlülükleri yüzde 7,5 artışla 28,0 milyar dolara tırmandı.

REEL SEKTÖRDE TİCARİ KREDİLER GERİLEDİ

Bankacılık dışındaki "diğer sektörler" kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku ise bir önceki aya göre yüzde 1,0 oranında azalarak 70,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu alanda dış ticaret işlemlerinden doğan ticari kredi yükümlülükleri yüzde 1,3 azalarak 63,6 milyar dolar seviyesine inerken, nakit kredi kaynaklı yükümlülüklerde yüzde 1,3'lük artış yaşandı ve rakam 7,1 milyar dolara ulaştı.

DÖVİZ KOMPOZİSYONUNDA "TÜRK LİRASI" DETAYI

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonunda, yabancı para birimlerinin payı azalırken Türk lirasının payında artış yaşanması dikkat çekti. Toplam borç stokunun para birimlerine göre dağılımı şu şekilde sıralandı:

ABD Doları: Yüzde 34,9

Euro: Yüzde 26,1

Türk Lirası: Yüzde 25,6

Diğer Döviz Cinsleri: Yüzde 13,4

Öte yandan, vadesine 1 yıl veya daha az kalan 242 milyar dolarlık borç stoku incelendiğinde; mevduat yükümlülüklerinin 70,2 milyar dolara yükseldiği, kredi ve menkul kıymet yükümlülüklerinin ise 71,9 milyar dolara gerilediği görüldü.