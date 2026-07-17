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Türkiye derin bir ekonomik krizin pençesinde kıvranırken, iktidardan müjdeler ise eksilmiyor. Bir yanda artan enflasyonla her gün eriyen maaşları yüzünden açlık sınırının altında yaşam savaşı veren vatandaş; diğer yanda borç, faiz ve kredi sarmalında kepenk kapatmamak için son nefesini veren esnaf var.

SADAKA NİTELİĞİNDE DOA

Ancak yetkililerin bu ağır tabloya karşı bulduğu "çözüm" ve "ek gelir" kapısı, boş pet şişelerden gelecek birkaç kuruşluk sadaka niteliğindeki teşvik oldu.

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi’nin tek yararlı şeyi çevreye yararlı olması. Sistemin devreye girdiği ilk 10 günde 20 milyon ambalajın iade edilmesi ve 2 milyon vatandaşın uygulamayı indirdi. Her bir şişe için 1 TL para veriliyor.

Durum o kadar vahim ve trajik bir hal aldı ki, 1 lira peşinde koşan çaresiz vatandaşların yarattığı yoğunluğu engellemek için yetkililer iadelere kısıtlama getirmek zorunda kaldı.

KREDİ BATAĞINDAKİ ESNAFA DA DOA SİSTEMİ GELİYOR

Bu uygulamaya dair ise yeni yöntemler geliyor. Türkiye Gazetesi’nde yer alan bir habere göre mahalle bakkalları ve büfeler artık birer "atık toplama merkezine" dönüştürülüyor. Esnafın topladığı her şişe başına 30 kuruş kazanacağı bir sistem olacakmış.

Kira, astronomik elektrik faturaları ve katlanan kredi borçları altında ezilen, sattığı malı ertesi gün aynı fiyata yerine koyamayan esnafa müjde olarak ’30 kuruş’ kazanacak olarak belirtilmesi tepki çekti.

Sistemin devreye girmesiyle birlikte piyasaya sürülen 85 kuruşluk katılım payı bahanesi, fırsatçıların elinde temel yaşam hakkımız olan içme suyuna devasa zamlar olarak geldi. Yetkililer ise bu fırsatçılara karşı ‘inceleme başlattık’ ifadesini kullandı.