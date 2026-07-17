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Kaynak: AA / DHA / İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) ile Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre konut fiyatları nominal olarak yükselmeye devam etse de, enflasyondan arındırılmış reel bazda düşüş serisi yedinci aya ulaştı.

Haziran ayında Konut Fiyat Endeksi bir önceki aya göre yüzde 2 artarak 231,5 seviyesine yükseldi. Endeks yıllık bazda yüzde 24,5 artış gösterirken, reel olarak yüzde 5,8 geriledi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum

Haziran ayında konut fiyatları;

İstanbul'da aylık yüzde 2,1, yıllık yüzde 25,3

Ankara'da aylık yüzde 1, yıllık yüzde 25,5

İzmir'de aylık yüzde 3,1, yıllık yüzde 22,6 arttı.

En yüksek artış deprem bölgesinde

Bölgesel verilere göre yıllık bazda konut fiyatlarının en fazla yükseldiği bölge Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye oldu. Bu bölgede yıllık artış yüzde 33,1 olarak gerçekleşti.

En düşük yıllık artış ise Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde yüzde 16,5 olarak kaydedildi.

KİRALARDA DA REEL DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

TCMB'nin açıkladığı Yeni Kiracı Kira Endeksi de haziran ayında aylık yüzde 2,3 arttı. Endeks yıllık bazda yüzde 29,2 yükselirken, reel bazda yüzde 2,2 geriledi.

İstanbul'da yeni kiracı kira endeksi yıllık yüzde 33,4, Ankara'da yüzde 30,7, İzmir'de ise yüzde 28,4 artış gösterdi.