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CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay'a ilişkin 21 Mayıs'ta Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen mutlak butlan kararının bugün Yargıtay'a iletilmek üzere PTT'ye verilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

21 Mayıs'ta mahkemenin verdiği mutlak butlan kararıyla birlikte Özgür Özel'în seçildiği 38. Olağan Kurultay sonucu yok hükmünde sayılıp, bir önceki yönetim tedbiren göreve getirilmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi kabul etmesiyle başlayan süreçte Özel ve Kılıçdaroğlu cephesi olmak üzere 2 cephe oluşmuştu. Geride kalan aman diliminde uzlaşı sağlanamadı ve Özgür Özel, yeni parti kurarak CHP'den ayrılacaklarını açıkladı.

YARGITAY KARARI BOZARSA TEDBİR KALKACAK

Özgür Özel uzun süredir adli tatil başlangıcı olan 20 Temmuz'a kadar Yargıtay'dan karar beklediklerini, 20 Temmuz'a kadar bir karar çıkmazsa CHP'nin seçimlere katılamayacağını söylemişti. Ancak dosyaların Yargıtay'a bugün postalandığı göz önünde bulundurulduğunda, Yargıtay'ın adli tatilden önce dosyayı görüşmesi mümkün görünmüyor. Yargıtay'ın dosyayı bozması durumunda tedbir kararının kaldırılıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevinin sonlandırılması bekleniyor.

DOSYA 3. DAİREYE GİDECEK

Dosyanın Yargıtay 3. Dairesi'ne gönderilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Gazeteci Deniz Zeyrek, Yargıtay Dairelerindeki seçimleri büyük ölçüde başkan Ömer Kerkez'in ekibi değil, muhalif listelerin kazandığını açıklamıştı. Ancak Yargıtay 3. Dairesi'nde Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'in listeleri yarışı önde bitirmişti.