Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Güney Kore Donanmasına ait bir gemide görevli denizci, Doğu Denizi’nde iki ülke arasındaki fiili deniz sınırı olan Kuzey Sınır Hattı (NLL) yakınlarında kayboldu. Denizcinin en son gece nöbeti sırasında görüldüğü bildirildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Donanma ekipleri kayıp denizciyi bulmak için bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlattı. Olayın ardından durum Kuzey Kore’ye de resmi olarak bildirildi.

KUZEY KORE’YE ÇAĞRI

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, denizcinin NLL’nin kuzeyine sürüklenmiş olabileceği ihtimali üzerine Kuzey Kore’den iş birliği istedi. Açıklamada, arama çalışmalarının insani gerekçelerle desteklenmesi çağrısı yapıldı.

“ÖNLEYİCİ TEDBİR” VURGUSU

Yetkililer, denizcinin Kuzey Kore sularına geçtiğinin kesin olmadığını ancak olası risklere karşı bu talebin önleyici bir adım olarak iletildiğini belirtti.