Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (12 Temmuz 2026)

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (12 Temmuz 2026)

12 Temmuz 2026 Pazar günü altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. Küresel gerilimlere rağmen haftayı düşüşle tamamlayan altın, yeni hafta öncesi yön arayışını sürdürüyor. Yatırımcılar altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? sorularını aratıyor. İşte detaylar...

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (12 Temmuz 2026) - Resim: 1

ABD ile İran arasındaki jeopolitik gerilimin yeniden yükselmesine rağmen altın fiyatlarında beklenen yukarı yönlü hareket gerçekleşmedi. Aksine, haftanın kapanışında hem gram hem ons altında sınırlı da olsa gerileme görüldü.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (12 Temmuz 2026) - Resim: 2


24 ayar gram altın, geçen hafta sonuna göre yüzde 0,99 değer kaybetti.
Ons altın ise haftanın son işlem gününde yüzde 0,4 düşüş yaşadı.
Bu gelişme, güvenli liman olarak görülen altının kısa vadede baskı altında kaldığını gösterdi.

İşte 12 Temmuz 2026 Pazar gününde güncel altın fiyatları...

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (12 Temmuz 2026) - Resim: 3

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.224,70 TL
SATIŞ: 6.225,55 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (12 Temmuz 2026) - Resim: 4

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 9.887,48 TL
SATIŞ: 10.113,63 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (12 Temmuz 2026) - Resim: 5

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 19.713,17 TL
SATIŞ: 20.227,26 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (12 Temmuz 2026) - Resim: 6

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 40.316,00 TL
SATIŞ: 40.619,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (12 Temmuz 2026) - Resim: 7

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

ALIŞ: 40.985,00 TL
SATIŞ: 41.606,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (12 Temmuz 2026) - Resim: 8

ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ: 4.119,98 dolar
SATIŞ: 4.120,54 dolar

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (12 Temmuz 2026) - Resim: 9

GREMSE ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gremse altın satış fiyatı: 101.136,28 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (12 Temmuz 2026) - Resim: 10

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