TGRT Haber canlı yayına konuk olan ünlü finans analisti İslam Memiş, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi sonrası Trump'ın Ortadoğu ve İran açıklamalarıyla yön bulan küresel piyasaların perde arkasını masaya yatırdı.
İslam Memiş gram altın için yıl sonu rakamını açıkladı: 'Rahatlıkla görülecek' dedi
Finans analisti İslam Memiş, katıldığı TGRT Haber canlı yayınında piyasalardaki mevcut koşulları, jeopolitik risklerin yatırım araçları üzerindeki etkisini analiz etti, ayrıca yıl sonunda gram altının göreceği seviye hakkında 'Rahatlıkla görülecek' diyen Memiş bakın nereyi işaret etti.Züleyha Öncü
"Piyasalarda Kimsenin Kazanmadığı Bir Haftayı Geride Bırakıyoruz!"
"Piyasalar ne durumda, dünden bugüne neler değişti?" sorusu üzerine Ankara'daki yoğun jeopolitik trafiğe ve küresel dalgalanmaya dikkat çeken İslam Memiş, haftalık bilançoyu şu sözlerle özetledi: "Karışık bir haftayı geride bırakıyoruz. NATO Zirvesi vardı, bütün dünyanın gözü kulağı Türkiye'deydi. Yeni anlaşmalar imzalandı. Ama Trump'ın yine Ortadoğu ile alakalı İran'la ilgili yapmış olduğu açıklamalarda piyasalarda sert dalgalanmalara nedenler oldu. Özellikle emtia tarafında, değerli metaller tarafında düşüşler yaşanırken petrol tarafında tekrar bu hafta yükselişler gördük. Ama bugüne baktığımız zaman haftayı da sakin bir yatay seyirde tamamlıyoruz."
Emtia fiyatlarındaki güncel rakamları kuruşu kuruşuna paylaşan Memiş, "Petrolün varil fiyatı 79 dolara kadar yükselmişti. Şu anda 76 dolar seviyesinden haftayı tamamlıyoruz. Ons altın 4.171 dolar seviyesindeydi; 4.113 dolar seviyesine şu anda, burada da yatay bir seyrin korunduğunu gözlemliyoruz.
Gram altın tarafında Trump'ın açıklamalarından sonra 6.135 lira seviyesine kadar sert bir şekilde gerileme görmüştük. Ama şu anda 6.240 lira; tekrar hızlı bir şekilde toparlandı ve gümüş tarafında da 58 dolar destek seviyesi çalıştı. Şu anda da 60 dolar seviyesinden haftayı tamamlıyoruz. Yani kayıpların biraz daha alındığı, biraz daha sakin bir seyirde haftayı tamamlıyoruz" dedi.
"Önümüzdeki Hafta Dananın Kuyruğu Kopacak: Gözler ABD Enflasyonunda ve Fed'de!"
Gelecek haftanın küresel finans sistemi için hayati bir viraj olduğunu belirten İslam Memiş, Amerika'dan gelecek kritik verilere dikkat çekti: "Önümüzdeki hafta önemli. Özellikle Amerika'da her ayın ikinci haftasında açıklanan enflasyon verileri var. Şimdi burada petrol fiyatlarında sert hareketler görüyoruz ama bu gelişmiş, gelişmekte olan ülkelerde enflasyon rakamlarını nasıl etkiliyor? Enflasyon beklendiği gibi gerileyecek mi?
Merkez bankaları enflasyon nedenli faizlerde bir değişikliğe gidecek mi? sorularının cevabını önümüzdeki hafta alacağız.
Yani önümüzdeki hafta küresel piyasa için Amerika'daki enflasyon verisi önemli olacak ve bu ayın 29'unda Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon rakamları da bu faiz kararlarını etkileyecek."
"Büyük Bir Manipülasyon Pazarı Var, Yatırımcı 2027 Yılının Hazırlığını Yapmalı"
Yatırımcıların "Hangi tarafta kazanç var?" sorusuna yanıt aradığını ifade eden Memiş, uzun vadeli stratejinin şifrelerini verdi: "Yine bu hafta yine manipülasyon piyasasının oluştuğunu, ister borsa olsun ister döviz olsun, altın, gümüş, kripto paralar ne olursa olsun yatırım piyasalarında yine kimsenin kazanmadığı bir haftayı geride bırakıyoruz.
Yıl sonuna kadar devam edecek mi? Evet. Yine uzun vadeli bir strateji belirlemek için 2027 yılının hazırlığını yapmak için dolar karşısında, petrol karşısındaki varlıkları bir birikim olarak değerlendirmeli miyiz sorusunun cevabı da evet. Yani belirsizliğin oluştuğu bir piyasa ilk yarıda vardı. İkinci yarıda bu belirsizliğin devam ettiğini halen gözlemliyoruz."
"Şimdi De 'Altın Yükselmeyecek' Algısı Yerleştiriyorlar, Ocak Ayındaki Seviyeler Rahatlıkla Görülecek"
Program sunucusunun "Zarar eden insanların zararının yıl içerisinde karşılanması mümkün mü?" sorusuna içtenlikle yanıt veren İslam Memiş, piyasalardaki kirli algı oyununu bozdu: "Ben kötümser değilim. Şöyle, mesela ocak ayında 1 gram altının tam bir ayda gramında 2.000 lira bir getirisi oldu. Bakın çok ciddi bir manipülasyon fiyatlaması vardı. Bugüne baktığımız zaman da sert baskılanma var ve beraberine baktığımız zaman yatırımcı reflekslerinde de şöyle bir alışkanlık da doğdu; yani 'bir şey alayım, kazanayım çabucak'. Böyle bir alışkanlık doğdu ve bunun bitmesi zaten gerekiyordu. Bu fiyat hareketliliği de yatırımcının refleksinin bir şekilde beklemesine neden oldu. Yani sabrın ne demek olduğunu tekrar görmüş oldular. Ama yıl sonuna kadar tekrar o ocak ayındaki seviyeleri bekliyor muyum? Evet bekliyorum. Burada bir revize yapmadım."
Bu yükseliş beklentisinin arkasındaki temel nedeni açıklayan ünlü analist, "Sebebi ne olabilir? Tabii ki öngörülemeyen gelişmeler. Nasıl ki ocak ayında 'altın, gümüş fiyatları düşmeyecek' algısını yerleştirdiler; şimdi de 'altın yükselmeyecek' algısını yerleştirdiler.
Dolayısıyla algısal bir durum var. Ama büyük fonların para kazandığı, büyük yatırımcıların para kazandığı ortamda küçük yatırımcılar da para kazanmayı değil para korumayı bilmesi lazım. Ben bu yıl sonuna kadar tekrar ocak ayındaki seviyelerin rahatlıkla görebileceğini tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.
"Piyasa Trump'ın İki Dudağının Arasında, Akşamdan Sabaha Tablo Değişiyor!"
Piyasalardaki belirsizliğin kasıtlı olarak körüklendiğini belirten Memiş, yatırımcıları anlık kararlara karşı uyardı: "Piyasalardaki belirsizliğin körüklendiği bir ortam var. Yani şu andaki ekonomik koşulları, bugünkü piyasa koşullarını yorumluyorsunuz; akşam eve getirdiğiniz zaman, hafta sonu farklı bir haber geliyor ve haftaya farklı bir haber açışıyla başlayabiliyorsunuz. Bu, Trump'ın iki dudağının arasındaki bir piyasayı bize işaret ediyor. O yüzden de büyük fonlar, büyük yatırımcılar da Trump'ı çok güzel bir şekilde manipülasyon piyasası için kullanmaya devam ediyor
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