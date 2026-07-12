İslam Memiş gram altın için yıl sonu rakamını açıkladı: 'Rahatlıkla görülecek' dedi

"Şimdi De 'Altın Yükselmeyecek' Algısı Yerleştiriyorlar, Ocak Ayındaki Seviyeler Rahatlıkla Görülecek"

Program sunucusunun "Zarar eden insanların zararının yıl içerisinde karşılanması mümkün mü?" sorusuna içtenlikle yanıt veren İslam Memiş, piyasalardaki kirli algı oyununu bozdu: "Ben kötümser değilim. Şöyle, mesela ocak ayında 1 gram altının tam bir ayda gramında 2.000 lira bir getirisi oldu. Bakın çok ciddi bir manipülasyon fiyatlaması vardı. Bugüne baktığımız zaman da sert baskılanma var ve beraberine baktığımız zaman yatırımcı reflekslerinde de şöyle bir alışkanlık da doğdu; yani 'bir şey alayım, kazanayım çabucak'. Böyle bir alışkanlık doğdu ve bunun bitmesi zaten gerekiyordu. Bu fiyat hareketliliği de yatırımcının refleksinin bir şekilde beklemesine neden oldu. Yani sabrın ne demek olduğunu tekrar görmüş oldular. Ama yıl sonuna kadar tekrar o ocak ayındaki seviyeleri bekliyor muyum? Evet bekliyorum. Burada bir revize yapmadım."